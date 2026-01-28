「家計への恩恵は思っている以上に少ない」との指摘も上がる食品の消費税減税。金融市場では財政悪化への懸念も強まり長期金利が急騰。日銀に打つ手はあるのか？【写真を見る】消費税減税でも「買う値段は安くならない」ワケとは？減税公約で長期金利は急騰【Bizスクエア】「減税よりも給料上げて」の声も2月8日投開票の衆議院選挙での争点のひとつが「消費税の減税」だ。＜各党の消費税に関する公約＞【自民】【維新】⇒2年間限定