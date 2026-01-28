「ドバイＷＣデー諸競走・ＵＡＥ」（３月２８日、メイダン）ＪＲＡは２７日、予備登録したＪＲＡ所属の日本馬を発表。主な登録馬は次の通り。◇ワールドＣ・Ｇ１（ダート２０００メートル）フォーエバーヤング、ミッキーファイト、ナルカミ、ラムジェットなど２５頭◇シーマクラシック・Ｇ１（芝２４１０メートル）マスカレードボール、アロヒアリイ、エリキング、クロワデュノール、ビザンチンドリーム、ダノンデサイ