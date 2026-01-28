双子のジャイアントパンダ、雄シャオシャオ（右）と雌レイレイ＝25日、東京都台東区の上野動物園【成都共同】東京・上野動物園で飼育されていた双子のジャイアントパンダ、雄シャオシャオと雌レイレイを載せた航空機が28日未明、中国四川省成都の空港に到着した。2頭は四川省雅安にある中国ジャイアントパンダ保護研究センターの「雅安碧峰峡基地」に運ばれる。同基地には上野動物園から返還された2頭の母シンシンと姉シャンシャ