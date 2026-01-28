「意見はありますか？」こう聞いても、誰からも意見が出てこない……。「うちにはどうして、いい人材がいないのか…」と思い悩んではいないだろうか。しかし問題は人材ではなく「最初の質問（問いかけ）」が悪いことにある。意見が出にくい職場では、無意識のうちに意見が出にくい問いかけをしているのだ。「問いのプロフェッショナル」の2人が提唱する”聞き方”とは？ ベストセラー『「なぜ」と聞かない質問術』の著者・中田豊一