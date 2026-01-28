8割の人が一生に一度は経験する腰痛。加齢とともに起きやすくなるが、中には「危ない腰痛」もあるという。腰痛治療のエキスパートとして知られる元東京都立多摩総合医療センター院長の近藤泰児医師（古賀整形外科院長）に、腰痛が起きる仕組みや、20秒でできる慢性腰痛改善ストレッチを聞いた。（取材・執筆／ジャーナリスト笹井恵里子）著者をフォローすると、笹井恵里子さんの最新記事がメールでお届けできます。なぜ年を取る