サッカーU-23韓国代表が苦い成績表を抱えて帰国した。空港で出てきた言葉は、「反省」と「釈明」の間を行き来していた。【注目】「日本の比較対象にもならない」OBも嘆く韓国サッカーの現在地チームの雰囲気が沈んだ中、PK戦敗北直後に浮上したSNS論争まで重なり、大会の締めくくりはすっきりしないものとなった。何より今回の件は、選手の対応にも物足りなさがあり、監督の表現も責任が一方に傾いて見えたという点で後味を残した