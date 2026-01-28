スコットランドの名門セルティックは１月27日、FW山田新がドイツ２部のプロイセン・ミュンスターへ今季終了までレンタル移籍をすると発表した。昨夏に川崎フロンターレから加入した25歳のストライカーは、ここまで公式戦12試合の出場に留まり、０得点に終わっていた。スコットランドのメディアは、このニュースを続々と報道。『The Herald』紙は「忘れ去られたセルティックのストライカー、山田新がレンタル移籍」と見出しを