28日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比520円安の5万2830円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万3333.54円に対しては503.54円安。出来高は7958枚だった。 TOPIX先物期近は3533ポイントと前日比33ポイント安、TOPIX現物終値比30.59ポイント安だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 52830-5207958 日経225min