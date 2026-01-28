2026年1月27日正午すぎ、北海道江別市の市道で軽乗用車が歩行者をはねる事故があり、警察は軽乗用車を運転していた無職の男（79）を過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕しました。警察によりますと、27日正午すぎ、江別市東野幌本町の市道で、男が運転する軽乗用車が道路を横断していた80代とみられる女性をはねたということです。事故があった現場に横断歩道や信号はありませんが、見通しのよい道路だということです。女性は頭部から