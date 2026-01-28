ソフトバンクの育成左腕・アルメンタが27日、自身初の国際舞台を経て支配下登録を勝ち取る“ドリームロード”を描いた。来日5年目となる21歳。直球は最速156キロを誇り、着実な成長で支配下昇格の有力候補として期待をかけられている。今春のWBCで母国・メキシコの代表入り内定を受けた実力を備える。「開幕前に支配下を勝ち取り、シーズンを通して1軍で投げ続けることが目標。（WBCは）いつかはプレーしたいと思っていた舞