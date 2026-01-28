「根岸Ｓ・Ｇ３」（２月１日、東京）今週も友道厩舎から目が離せない。銀嶺Ｓ、コールドムーンＳを連勝し重賞初挑戦となる新進気鋭のダノンフィーゴ。先週のＡＪＣＣで鮮やかに差し切りＶを決め、厩舎に１６年連続でＪＲＡ重賞Ｖをもたらせたショウヘイは、同じ４歳世代の同期でもある。前走のコールドムーンＳは、中団からじっくりと追走。砂をかぶっても問題なくクリアすると、直線ではみなぎるパワーをきっちりと推進力に