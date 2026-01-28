「有力馬次走報」（２７日）有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆ＡＪＣＣを制したショウヘイ（牡４歳、栗東・友道）は、ドバイターフ（３月２８日・メイダン、芝１８００メートル）に登録。次走は大阪杯（４月５日・阪神、芝２０００メートル）も視野に入れて検討される。僚馬で小倉牝馬Ｓ５着のフレミングフープ（牝５歳）は中山牝