日本ハムの水谷が千葉・鎌ケ谷の2軍施設で自主トレし、8年目の今季目標に初の規定打席到達を掲げた。加入後は24年9発、昨季12発と着実に成長し、オフは米ハワイで今後に生きる体づくりに着手。コーチら周囲の反応も良く「順調。いい準備はできている」と状態の良さをアピールした。チームに貢献するため打順や守備位置にはこだわらない一方、「出るからには目立つところでやりたい。でも、4番はあんま好きじゃない。インパク