俳優の荒木飛羽（20）が、10月期の日本テレビドラマ「俺たちの箱根駅伝」（放送枠未定）に出演する。箱根ランナーを目指す学生役を演じる。池井戸潤氏の同名小説が原作で、箱根駅伝の生中継を担うテレビ局と、古豪大学の陸上競技部を描く物語。主演は大泉洋（52）が務める。荒木が演じるのは、そのライバル校の学生で、駅伝ランナーだった父の影響で練習に身が入らない4年生役を演じる。出演にあたり食事制限やトレーニング