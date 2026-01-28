「ＰＯＧ３歳馬特選情報」（２７日）ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！◇◇〈栗東〉朝日杯ＦＳ３着のアドマイヤクワッズ（牡、友道）は、弥生賞ディープ記念（３月８日・中山、芝２０００メートル）で始動する。僚馬で共同通信杯（２月１５日・東京、芝１８００メートル）への出走を予定しているラヴェニュー（牡）は菅原明との新コンビで臨む。〈美浦〉百