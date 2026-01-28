千葉県内に生息する特定外来生物のアカゲザル（千葉県提供）本州で唯一、クマがいないとされる千葉県に、全国で唯一生息する動物がいる。ニホンザルと見た目や生態が酷似している「アカゲザル」だ。1990年代に房総半島で定着したとされ、南部の館山市と南房総市の一部で野生化。農作物に被害が出ている。2005年に特定外来生物に指定され、4400頭以上を処分した。県はニホンザルとの交雑種も含め、完全排除を目指している。千葉