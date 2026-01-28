春のクラシック戦線に向け、３歳馬世代を独断で格付け。ランキング形式でお届けします。◇◇牡馬は京成杯を制したグリーンエナジーが５位にランクイン。同レースは過去５年で２３年ソールオリエンス、２４年ダノンデサイルと２頭のクラシックホースを輩出しており、注目度が高まっている。Ｖ時計１分５９秒３は過去１０年で最速。昨年からＣコースへ変わるタイミングが１週ずれて遅くなり、それ以前よりも芝のコンディ