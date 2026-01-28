レイヤーの軽やかな動きを活かしたヘアスタイルがトレンド継続中。なかでもウルフヘアは40・50代にありがちな、ボリュームダウンやコシのなさをカバーしてくれる効果にも期待できます。そこで今回は、大人女性にもおすすめのウルフヘアをピックアップ。ハードな印象は控えめで、初めてでも挑戦しやすいのが魅力です。 レイヤーの位置は低めに設定 @motoshi_wtokyo_wolfさんが「人気オ}