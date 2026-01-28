一生懸命、頑張っているから――そう言って、上司が仕事のできない同僚を庇い始めたら、真面目に働く者のやり場はなくなってしまう。投稿を寄せた20代女性（大阪府）は、幼稚園の事務員として働いている。日々の業務に励む彼女を悩ませているのは、中高生の子どもを持つ先輩の存在だ。その先輩はベテランで、「事務全般」を担っているのだそう。しかし、その仕事ぶりはあまりに雑なようだ。（文：湊真智人）公的書類もミス連発「補