接客業をしていると、時として理解しがたい言動に遭遇することがある。栃木県の40代女性は、レジ業務中に起きた「目が点になった」という出来事を振り返った。スーパーのレジを担当していた女性のもとに、ある客が購入品の「エビ入りかき揚げ」を持って戻ってきた。あろうことか、その客はこう言い放ったという。「あたしエビ食べられないから返品して」女性が確認したところ、パッケージにはきちんと「エビ入り」と記載されていた