職場における進言が、時に思いもよらない事態を招くことがある。千葉県の40代女性（事務・管理）は、職場で経験した理不尽な出来事について投稿を寄せた。女性が勤務していたのは、公私の区別が無くなり、組織としての自浄作用を失った異常な環境だった。（文：湊真智人）「同僚とデキている？と疑わせるような親密さ」女性を追い詰めたのは、「アンガーコントロールが効かない」上司の存在だ。就業時間外にもLINEを送ってくるなど