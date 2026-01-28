「私は妊娠を機に、体重が10キロ増えました。出産後も4キロの体重がどうしても落ちず、お腹がぶよぶよ、脚も太くなってしまったのですが……。正しい姿勢で歩くことを心がけただけで、1カ月で4キロやせて産前の体重に戻ることができました」そう語るのは、モデル出身のウオーキング講師のかなぺさんだ。これまで、1200人以上の受講生に正しい歩き方を指導し、ダイエットを手助けしてきた。「受講生の方からは、3カ月で4キロ、半年