長年会社に貢献しても、正社員と非正規雇用の壁はあまりにも高く、厚い。投稿を寄せた神奈川県の40代男性（技能工・設備・交通・運輸／年収350万円）は、現在の境遇について「納得できるはずがありません」と悲痛な思いを明かした。（文：長田コウ）「雀の涙程度の額面なので、全額生活費に充てられます」男性は自動車部品の製造に従事しているが、かれこれ20年以上もの間、ずっと契約社員のままだという。その結果、ボーナスの時