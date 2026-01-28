身に覚えのないことで責任を負わせられるのは誰だって耐え難いだろう。埼玉県の30代女性は、かつての勤務先で経験した、ある上司からの卑劣な濡れ衣事件を振り返った。（文：長田コウ）上司から謝罪の言葉は一度もなく…最初の事件は、日常の業務の中で起きた。他のスタッフが犯したミスであるにもかかわらず、なぜかその上司は女性のミスだと決めつけてきたという。「私が『違う』と言っても（上司は）『嘘をつくな』と」驚くべき