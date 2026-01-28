スポーツ報知では連載企画「前進ルーキー１１人」で巨人の新人全選手を紹介する。第８回はドラフト３位・山城京平投手（２２）＝亜大＝。宮崎キャンプ１軍スタートの最速１５４キロ左腕は将来的な目標に２００勝を掲げた。サウスポーから繰り出すクセ球はＭＡＸ１５４キロ。細身の体をムチのようにしならせ、山城はスリークオーターから２種のツーシーム、スライダー、チェンジアップなど多彩な球種を投げ分ける。ドラ１の竹丸