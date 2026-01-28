カーリング女子日本代表「フォルティウス」は、多くの逆境を乗り越えてきた。ミラノ五輪への道のりを振り返る中で大苦戦したのが活動資金を支えるスポンサー探し。２大会連続で五輪を逃した２０２１年末に、北海道銀行が契約を打ち切り。チーム存続の危機に遭った。スポンサー無しから数百社に売り込むなど奮闘の舞台裏を、トレーナー兼マネージャーの松井浩二さん（４８）に聞いた。４年前の再出発から、フォルティウスの軸は