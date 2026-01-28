楽天・黒川史陽内野手（２４）が初の全試合出場を目指す。２７日に仙台市内で自主トレを公開。６年目の昨季は自己最多の８３試合に出場して打率２割９分９厘、４本塁打、３３打点とブレイクした。さらなる飛躍を期して、今オフは野手に転向した阪神・西純矢との合同トレで長打力とフィジカルを強化。体重は約２キロ増加し、８８キロのボディーへと進化した。「１軍で全試合出られる強い体づくりをテーマにやってきたので、いい体