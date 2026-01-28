◆第３１回シルクロードＳ・Ｇ３（２月１日、京都・芝１２００メートル）＝１月２７日、栗東トレセンヤブサメ（牡５歳、栗東・石橋守厩舎、父ファインニードル）が、武豊騎手とのコンビで重賞に初挑戦する。前走の淀短距離Ｓが鮮やかな勝ちっぷり。１１番手追走から直線で大外に持ち出されると、ラスト３ハロン３３秒３の豪快な差し脚で、他馬をのみ込んだ。石橋調教師は「本格化がうかがえる内容」とたたえる。昨年３月に２勝