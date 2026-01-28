『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』（2月27日公開）が、シリーズ初となるMX４D・4DXで同時公開されることが決定した。映画第1作目が公開された1980年から45作目を迎えるシリーズだが、４D上映は同作が初で、座席の前後左右上下の可動、振動、香り、照明、風や水しぶきまでが本編と完全にシンクロするMX4D・4DXでは、ドラえもん達と一緒にひみつ道具・水中バギーに乗って海底を冒険しているかのような没入体験をできる。