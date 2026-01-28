「レースアンバサダーアワード2024」受賞のレースクイーン（レースアンバサダー）でモデルの央川かこ（31）が27日、活動してきたレースクイーンユニット「ラフィーネレディ」の公式インスタグラムを更新。同ユニットでのラスト投稿を行った。「央川かこですいよいよ最後の投稿となりました」と報告。「先日のグランドフィナーレでは活動させて頂いた3年間を振り返って楽しかったことも大変だったこともたくさんのことを思い出し