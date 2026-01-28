ガールズグループTWICEのSANA（サナ、29）が27日までに、自身のインスタグラムを更新。米ロサンゼルスでのオフショットを投稿した。「I'm ALO girl」と記し、自身がアンバサダーを務めるスポーツウエアブランド「ALO」（アロー）のセットアップ姿を披露。「Sound check in LA」とワールドツアー・ロサンゼルス公演でのサウンドチェック中の姿であることも明かした。グレーのスエットのファスナーを半分くらいおろして胸元を露出さ