BLACKPINKのJENNIE（ジェニー）が27日までに、自身のインスタグラムを更新。東京の街を散策した写真をアップした。「feeling is bizarreeee（変な気分）」という文とともに、黒いキャップをかぶり、黒いロングコート姿を公開。渋谷109に掛けられたBLACKPINKのポスター写真、ドン・キーホーテ店内のエスカレーター、高級すし店、牛カツ、都内の高層ビルを背景にしたジムなどの写真の数々。ジムでは、黒のブラトップにレギンス姿で、