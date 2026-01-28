井上と中谷の対戦には世界が注目している(C)Getty Images今年5月の開催が有力視されている、“日本人決戦”への注目度が高まり続けている。世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）と中谷潤人（M・T）の一戦は、正式な決定が下されていないものの、昨年12月、両者がサウジアラビアのリングで挙げた白星が直接対決への事実上の”GOサイン”となった。新たな一年を迎え、海外メディアでもすでに大きなトピックと