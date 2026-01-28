三田紀房の受験マンガ『ドラゴン桜2』を題材に、現役東大生（文科二類）の土田淳真が教育と受験の今を読み解く連載「ドラゴン桜2で学ぶホンネの教育論」。第120回は、心の支えになるキーワードの重要性について考える。新しいことを始める時に「思い浮かぶ言葉たち」東京大学の入学試験に向けて、東大合格請負人の桜木建二は生徒たちに今後の方針を力説する。有事の際の必勝法として「3つのS（スピード、シンプル、システム）」