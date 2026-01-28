アメリカ西部アリゾナ州の国境付近で、27日午前、国境警備隊が発砲し、1人が重体となっています。捜査当局が経緯などを調べています。捜査当局によりますと、アリゾナ州ピマ郡南部の国境付近で27日午前7時半ごろ、国境警備隊が1人に発砲しました。撃たれた人は重体となっていて、搬送先の病院で治療を受けているということです。国境警備隊が発砲した経緯や、ほかにけが人がいるかなどは明らかになっていません。国土安全保障省は