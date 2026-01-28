ソフトバンクやマリナーズなどでプレーしたBC栃木の川崎が中日の春季キャンプに「臨時コーチ兼選手」として参加することが決まった。井上監督と同郷の鹿児島県出身。「ムネリン」の愛称で慕われるムードメーカーについて、朝田憲祐球団本部長は「一緒にノックを受けるなど刺激になるでしょうし、川崎選手のプレーを見て、学んでもらえたら」と期待した。