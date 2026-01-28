侍ジャパンに選出された中日の高橋宏がジョーカー役に意欲を示した。3月の第6回WBCへ向けて「どこでも投げられる役割にならないといけない」とメンバー最年少の立場を自覚。前回23年の第5回大会は3試合とも救援で計3回1失点だった。球速150キロ超の直球とスプリットを投球の軸として救援適性も備え、「第2先発、中継ぎでも、マウンドに上がったら、1球目からベストパフォーマンスを出せるように」と力を込めた。