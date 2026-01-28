人類滅亡までの残り時間を象徴的に示す「終末時計」の時刻が、過去最短となりました。アメリカの科学誌は27日、核戦争などで人類が滅亡するまでの時間を象徴的に示す「終末時計」について、過去最短だった去年より4秒短い「85秒」と発表しました。ロシア、中国、アメリカが攻撃的な振る舞いを続け、「苦労して築き上げてきた国際的な理解は崩壊しつつあり勝者総取りの大国間競争が加速している」と指摘しています。このほか、核保