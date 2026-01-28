浙江省杭州市浜江区の公安当局は22日、パノラマ感知やエッジコンピューティング、自動識別機能を備えた無人パトロールカー11台を導入した。中国新聞網が伝えた。同区では無人パトロールカー、人型ロボット、四足歩行ロボット、ドローンなどのハイテク装備で形成された「スマートパトロールシステム」で全域をカバーした常態的な運用が行われている。（提供/人民網日本語版・編集/KM）