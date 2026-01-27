Image: Shutterstock 2010年、カリフォルニア州ロサンゼルス近郊のトーランスに住むイギリス人男性が飼っていたナイジェルという名のヨウム（アフリカハイイロオウム）が、行方不明になってしまいました。何年待っても戻らず、再会はもう無理だろうと諦めかけていたところ、4年後に別の場所で保護されました。男性は再会を喜びましたが、何かがオカシイ。そのヨウムは、イギリス英語ではなく