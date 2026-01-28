今日28日は、日本付近が次第に冬型の気圧配置になり、日本海側を中心に雪が降り、ふぶく所もありそうです。29日から30日にかけても雪が続き、積雪の増加や路面悪化による交通への影響に注意が必要です。一方、太平洋側はおおむね晴れるものの、山沿いでは雪や雨の降る所も。最高気温は全国的に平年並みか低く、厳しい寒さが続くでしょう。空気の乾燥にもご注意ください。次第に冬型へ日本海側は雪でふぶく所も今日28日は、日本付