NY金先物4 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝5120.60（-1.70-0.03%） 金４月限は反落。時間外取引では、米政府機関の一部閉鎖の可能性や地政学的リスクを受けて押し目を買われた。欧州時間に入ると、上げ一服となった。日中取引では、手じまい売りが出たのち、米消費者信頼感指数の低下を受けて押し目を買われた。 MINKABU PRESS