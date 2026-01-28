NY株式27日（NY時間15:24）（日本時間05:24） ダウ平均48986.27（-426.13-0.86%） ナスダック23857.60（+256.24+1.09%） CME日経平均先物53160（大証終比：-190-0.36%） 欧州株式27日終値 英FT100 10207.80（+58.95+0.58%） 独DAX 24894.44（-38.64-0.15%） 仏CAC40 8152.82（+21.67+0.27%） 米国債利回り 2年債 3.569（-0.021） 10年債 4.227（+0.016） 30年債 4.835