ビデオ通話で示されたニセの警察手帳（長崎県警提供）警察官を装った詐欺電話の手口を知ってもらおうと、各地の警察は実際にかかってきた通話の音声を公開している。2025年の特殊詐欺の被害額は過去最悪を更新しており、電話が端緒となるケースは多い。自身にかかってきた電話の音声を録音し、公開につなげた警察官は「焦らず、詐欺の音声を思い出してもらいたい」と呼びかける。「（あなたが）被疑者として疑われているんです