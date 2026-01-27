「ディオール（Dior）」が、ジョナサン・アンダーソン（Jonathan Anderson）が手掛ける新作バッグ「ディオリー（Diorly）」を2月に発売する。ディオール直営店および公式オンラインストアで取り扱う。【画像をもっと見る】新作は2026年春夏コレクションのショーで披露。「自由でカジュアルなスタイルを再定義したバッグ」として登場し、ブランドのアイコニックな「カナージュ」を施したレザーと、繊細なスエードの2種類を用い