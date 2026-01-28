西武の育成ドラフト1位・新井（八王子学園八王子）が「スプリント王」に輝いた。埼玉県所沢市の球団施設で行っている新人合同自主トレの20メートル走でトップの3秒7をマーク。2日前に秋本真吾スプリントコーチの指導を受け、足をしっかり踏み込むことを意識したといい「手動計測なので多分違います」と謙遜しつつも「足に自信がつきました。盗塁も狙っていきたい」と新たな武器で支配下登録をアピールする。