宮崎空港でセレモニーが行われ、今季から主将に就任した巨人・岸田は「リーグ優勝、日本一を達成するために宮崎の地でしっかり練習します」と集まったファンの前で誓った。チームは今オフ、前楽天の則本やドラフト1位・竹丸（鷺宮製作所）ら投手陣を多く補強。「ボールを捕って投手の感じを早く分かるようにしたい」とブルペンでは積極的にコミュニケーションを取る構えだ。