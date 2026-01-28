元G戦士と世界一連覇をつかむ。3月のWBCに出場する侍ジャパンに2大会連続で選出されている巨人・大勢が、28日からの合同自主トレに参加するためキャンプ地・宮崎に入った。「ワクワクしますね。しっかり自分のパフォーマンスを出せるようにやりたいなと。しっかり準備したいなと思います」巨人から日本代表に選出されたのは一人だけ。それでも24年までともにプレーした菅野（オリオールズからFA）、今オフにポスティングシス