「サード」「絵の中のぼくの村」などの作品で知られる映画監督の東陽一（ひがし・よういち）さんが21日午前1時52分、老衰のため東京都の病院で死去した。91歳。和歌山県出身。葬儀は近親者で行った。喪主は妻律子（りつこ）さん。後日お別れの会を開く予定。早稲田大卒業後、岩波映画製作所に入社。フリーになってドキュメンタリー作品などを手がけ、1971年に「やさしいにっぽん人」で劇映画監督としてデビューした。