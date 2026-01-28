足元から土台をつくる。ヤクルトのドラフト1位・松下（法大）が、青木宣親GMから「足元大事だから、そこからしっかり整えていくように」と金言を授かった。埼玉・戸田での新人合同自主トレで、打撃練習中にケージの後ろから川端2軍打撃コーチらから熱視線を送られた。終了後に青木GMから声をかけられ「スパイクのことを言われました」と明かした。大学時代は軽めのスパイクを使用していたが「軽さというよりかは、どっしりで